نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأجيلها.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا اليوم في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الفرنسية في أنحاء المعمورة، القمة النارية التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب فيلودروم، المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة الليج آن.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الفرنسي جيروم بريسادو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب فيلودروم معقل مارسيليا.

ويحتل العملاق الباريسي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي مارسيليا في المرتبة الثامنة برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.

