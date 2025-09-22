نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة العدالة مساء اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على ملعب "مدينة الملك الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية" في دور الـ32 من كأس الملك.

موعد مباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

تبدأ أحداث مباراة الهلال ضد العدالة اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العدالة في كأس الملك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، أكجيجك، متعب الحربي.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: داروين نونيز، سالم الدوسري، محمد القحطاني.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في كأس الملك

تذاع مباراة الهلال ضد العدالة مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 1HD.

