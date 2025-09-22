نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صخرة الدفاع بين مطرقة ريال مدريد وسندان ليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تغيّرت حياة مارك غيهي بشكل جذري بعدما رفض نادي كريستال بالاس العروض المقدمة من ليفربول في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية. صحيفة Mirror البريطانية كشفت أن الدولي الإنجليزي ما زال تحت أنظار ريال مدريد، الذي يواصل بحثه عن مدافعين لتجديد خطه الخلفي ابتداءً من الموسم المقبل، وسط توقعات بحدوث تغييرات كبيرة في هذه الخانة. ليفربول كان مستعدًا لدفع 45 مليون يورو للحصول على خدماته، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وبحسب التقرير، فإن ريال مدريد لا يخرج عن استراتيجيته المعتادة في سوق الانتقالات، إذ يسعى دومًا إلى استغلال الفرص التعاقدية بأقل تكلفة ممكنة. غيهي سيكون حرًا ابتداءً من يناير 2026، ما يمنح إدارة فلورنتينو بيريز فرصة التعاقد مع مدافع من الطراز الأول مجانًا. عامل الزمن بات في مصلحة النادي الملكي، الذي يراقب الوضع عن كثب.

في إنجلترا، يُستبعد استمرار غيهي مع كريستال بالاس، رغم أنه ساهم في تحقيق أول لقبين في تاريخ النادي الممتد لأكثر من 120 عامًا. بل إن مجلس الإدارة كان يميل إلى بيعه هذا الصيف للاستفادة ماليًا من انتقاله إلى ليفربول، لكن ذلك لم يحدث، لتبقى وجهته المقبلة مفتوحة بين سانتياغو برنابيو أو آنفيلد.

غلاسنر يتمسك بقائده

مدرب كريستال بالاس، أوليفر غلاسِنر، شدد على أهمية استمرار غيهي: "لقد ذكرت مرارًا أننا بحاجة إلى الإبقاء عليه. إذا أردنا موسمًا ناجحًا فعلينا التمسك بمارك، لأنه لا يمكن تعويضه في يوم واحد. إنه قائدنا ولاعب محترف ومثال يُحتذى به، وأخبرت الرئيس ستيف باريش بأن مستقبله مهم جدًا للنادي".

ليفربول لم يفقد الأمل

ورغم منافسة ريال مدريد، ما زال ليفربول يضع غيهي ضمن أولوياته، ويأمل في ضمه مجانًا صيف 2026. وتشير التقارير إلى أن اللاعب يميل للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يعرفه جيدًا، حيث قد يضمن مكانًا أساسيًا في تشكيلة يورغن كلوب. وفي المقابل، قد يتجه ريال مدريد نحو إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده أيضًا، ليكون البديل المنتظر لتدعيم دفاعات فريق المدرب تشابي ألونسو.

