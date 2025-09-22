نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يواجه زد على أمل إيقاف الهزائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء اليوم مع نظيره زد ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دورى نايل.

وتأمل جماهير الاتحاد السكندري فى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة للإسكندرية ولو بنقطة على الأقل لإيقاف هزائم الفريق التى كان آخرها يوم الخميس الماضي على ملعبه ووسط جمهوره أمام كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثًا للأضواء.

وتعتبر هذه المباراة هى الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة تامر مصطفى الذى تم التفاوض معه يوم الجمعه الماضى وحضر الإسكندرية يوم السبت قاد اول تدريب له وتوجه للقاهره أمس استعدادا لمباراة اليوم!!!!.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق عن اختيار 22 لاعبًا للسفر إلى القاهرة مساء أمس استعدادا للمباراة وضمت القائمة كلا من:

صبحى سليمان، جنش، يوسف نادر، مصطفى ابراهيم، عبد الغنى محمد، أبو بكر ليادى، عمرو صالح، محمد تونى، كناريا، ناصر ناصر، فادى فريد، فافيور اكيوم، محمود عجيب، ايزاك، عمرو جمعه، أحمد عيد، فان ديرك، علاء مارسيلو، إسلام سمير، محمد سامى.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو فى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق زد المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط.

