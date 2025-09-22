نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار هام من “الأعلى للإعلام” بشأن شكاوى متبادلة بين أبو المعاطي زكي وخالد الغندور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، حفظ الشكاوى المتبادلة بين الأستاذ/ أبو المعاطي زكي، والكابتن/ خالد الغندور، بعد تصالح الطرفين.

وخلال الجلسة، أعرب الطرفان عن تقدير كل منهما للآخر وتبادلا الاعتذار عن أي إساءة تكون قد بدرت منهما، مؤكدين حرصهما على احترام القيم المهنية وتجاوز الخلافات.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعمه لإعلاء القيم الأخلاقية والمهنية، وروح الحوار والتفاهم بين الإعلاميين، وتشجيعه لمعالجة الخلافات بما يضمن الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.