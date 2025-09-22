نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يسخر من نفسه.. كل الأرقام السلبية ستسجل بإسمي في المقال التالي

انتقد بيب جوارديولا نفسه عقب نهاية المباراة مع ارسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ارتفع رصيد ارسنال إلى عشر نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول ب15 نقطة في المركز الأول، أما مانشستر سيتي فبات معه ٧ نقاط بالمركز التاسع.

تعتبر هي البداية الأسوء في تاريخ بيب جوارديولا منذ ان تولى مواليد الامور الفنية، سواء مغ برشلونة أو بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي.

تصريحات لاذعة من بيب جوارديولا



سأله الصحفي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة:

– لقد حققت أقل نسبة استحواذ في مسيرتك الـيوم؟

بيب جوارديولا:

" لن أغادر هذه الدولة من دون كسر كل الأرقام القياسية ".

كان فريق مانشستر سيتي يلعب بشكل دفاعي اغلب مجريات اللقاء، حسب حديث النقاد.