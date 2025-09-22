الرياضة

إيستيفان كوفاكس حكمًا لمواجهة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

أحمد جودة - القاهرة - يدير الحكم الروماني إيستيفان كوفاكس إدارة السعودي وبيراميدز المصري في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

ويعاون كوفاكس طاقم حكام روماني بالكامل، ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

