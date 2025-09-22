نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يوضح إصابات رباعي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، شعر بألم في عضلة السمانة في نهاية المران، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيًّا.

وأكد جاب الله أن الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد في العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الطبية.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في الخامسة مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.