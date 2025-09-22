نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين ترفض طلب الزمالك بإيقاف زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن بعد الاستماع لأقوال أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي اليوم، لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة استقرت على رفض طلب الزمالك إيقاف اللاعب نتيجة عدم وجود ما يثبت قيامه بالتوقيع للقلعة الحمراء قبل انتهاء مدة عقده مع ناديه السابق.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن زيزو في حضور محاميه أشرف عبدالعزيز ووالده اليوم، نفى توقيعه للأهلي قبل انتهاء عقده مع الزمالك وطلب من لجنة شؤون اللاعبين الكشف المستندات التي تثبت صحة موقف الأبيض في هذه الواقعة.