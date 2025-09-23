نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غايب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي أقيم مساء الإثنين بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الخطيب كان يؤدي مناسك العمرة وعاد للقاهرة منذ ساعات قليلة، وكان ينوي حضور الاجتماع لكن ظروف الطيران وارهاق السفر منعه من الحضور".

واختتم: "رغم ذلك الخطيب كان يتابع كافه مناقشات الجلسة عبر زووم وأبلغ الأعضاء بقرارته".