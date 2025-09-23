الرياضة

سبب غياب الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

سبب غياب الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غايب محمود الخطيب عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي أقيم مساء الإثنين بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الخطيب كان يؤدي مناسك العمرة وعاد للقاهرة منذ ساعات قليلة، وكان ينوي حضور الاجتماع لكن ظروف الطيران وارهاق السفر منعه من الحضور".

واختتم: "رغم ذلك الخطيب كان يتابع كافه مناقشات الجلسة عبر زووم وأبلغ الأعضاء بقرارته".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا