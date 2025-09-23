نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على ستاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة



وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

ويغيب عن الأهلي امام حرس الحدود كل من: محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري.

