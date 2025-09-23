نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير سان جيرمان تهاجم وفد برشلونة في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادر وفد نادي برشلونة حفل الكرة الذهبية وسط هتافات مسيئة للنادي، أطلقتها مجموعات من مشجعي باريس سان جيرمان الذين حضروا لتشجيع عثمان ديمبيلي، الذي فاز بالكرة الذهبية هذا العام.

جماهير سان جيرمان تهاجم وفد برشلونة في باريس

وأظهر مشجعو الفريق الفرنسي، الذين أشعلوا الشماريخ وأجبروا الشرطة على تشكيل طوق أمني لمكافحة الشغب لتجنب المشاكل في محيط مسرح "دو شاتليه" الذي استضاف الحفل مساء أمس الإثنين، عداء شديدًا للفريق الكتالوني، الذي غادر باريس بثلاث جوائز.

فبالإضافة إلى فوز أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة، حاز لامين يامال على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي، كما احتل المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف ديمبيلي، بينما ذهبت جائزة كوبا للسيدات، التي تُمنح لأول مرة، للاعبة فيكي لوبيز.

لكن عند مغادرتهم المسرح، واجهوا غضب المشجعين الذين وبخوهم بشكل واضح.

وأدى ذلك إلى قيام الأجهزة الأمنية بتشكيل حماية قوية، خاصة حول يامال، الذي كان محاطًا بعشرات من أفراد الأمن وهو في طريقه إلى سيارته.

وتمكن كل من رافينيا وباو كوبارسي والمدرب هانزي فليك، الذين حضروا الحفل أيضًا، من مغادرة المسرح بهدوء أكبر، برفقة عدة أعضاء من مجلس الإدارة، من بينهم الرئيس خوان لابورتا.