نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تغادر فندق الإقامة بجدة نحو ملعب الإنماء لمواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق الإقامة في مدينة جدة متوجهة إلى ملعب الإنماء استعدادا للقاء الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وعقد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على تحية اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتحقيق الكأس.