دوري نايل| الأهلي يتخطى الحدود بثلاثية في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الزمالكاوية

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق حرس الحدود أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

شوط مثير وآخر درامي

جاءت أحداث شوط المباراة الأول مثيرة من جانب الفريقين، حيث بادر فريق الأهلي بالتقدم وإحراز هدف المباراة الأول مع الدقيقة 4' عن طريق تسديدة قوية من اللاعب جراديشار.



استطاع فريق الحرس الرد سريعا، وبعد مرور أربع دقائق، تمكن اللاعب محمد حمدي ذكي من تسجيل هدف التعادل لفريق حرس الحدود.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول، نجح اللاعب محمود حسن تريزيجية في تسجيل هدف الأهلي الثاني من ركلة جزاء، وضعها على يمين الحارس الزنفلي.

وفي سياق متصل، توهج فريق الحرس مع بداية الشوط الثاني، ونجحوا في إحراز هدف التعادل مجددا، ولكن هذه المرة عن طريق اللاعب إسلام أبو سليمة، وتصطدم الكرة في اللاعب طاهر محمد طاهر وتسكن مرمى الحارس مصطفى شوبير.

حاول لاعبو الأهلي إدراك هدف التقدم مجددا، وبادر النحاس بالعديد من التغييرات الهجومية، لعل أبرزها مشاركة اللاعب أحمد عبد القادر.

وتمكن اللاعب ياسر إبراهيم من إحراز هدف الأهلي الثالث مع الدقيقة 79'، بعد هجمة منظمة لفريق الأهلي وتسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب محمود حسن تريزيجية، اصطدمت في العارضة وارتدت إلى جسم اللاعب ياسر إبراهيم، ثم عادت داخل الشباك.

سنحت العديد من الفرص للاعبي الأهلي بعد الهدف الثالث، ولكن رعونة اللاعبين أمام مرمى الزنفلي أهدرت الهدف الرابع.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الأهلي للنقطة 12، ليصل إلى المرتبة الرابعة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما يأتي فريق الحدود في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط.