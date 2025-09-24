نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر شوقي: صفقة زيزو الأقوى في التاريخ.. والزمالك ساعدني فى إنتقال زيزو إلى الأهلي في المقال التالي

أكد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، أن صفقة انتقال أحمد سيد “زيزو” إلى النادي الأهلي تطلّبت مجهودًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث مع اللاعب إلا قبل توقيعه الرسمي مع القلعة الحمراء، وأنه لا تربطه أي عقود مكتوبة بزيزو أو بوالده.

وقال شوقي خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد أسامة في بودكاست “فنجان شاي”:

«زيزو وقّع في الوقت القانوني مع النادي الأهلي، وكل ما يُقال غير صحيح. لقد كانت لديه عروض كثيرة، وكان والده يتلقى تلك العروض، وكنت أرغب في انتقاله إلى الأهلي منذ ثلاث سنوات. أنا لست وكيله، لكنني كنت أتمنى أن يتعاقد مع القلعة الحمراء».

وأضاف: «صفقة زيزو هي الأقوى في التاريخ. أنا لست وكيل اللاعب، لكنني بالتأكيد حصلت على عمولتي، فهذا هو عملي. زيزو لم يوقّع معي أي ورقة».

وتابع: «اسم زيزو جاء من اسم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ومن دون نادي الزمالك ما كنت لأستطيع إتمام الصفقة، لأن ردود أفعالهم ساعدتني كثيرًا. هناك لاعبون من الزمالك وقعوا للأهلي ثم تراجعوا، لكن زيزو لم يتراجع، والزمالك أخفق في هذا الملف. كل أطراف الزمالك لهم كل الاحترام، ولكن عندما تكون “اللعبة حلوة” يجب أن يُقال عنها إنها حلوة».

واختتم: «الزمالك ساعدني في الصفقة بسبب عدم احتوائه لزيزو، بالإضافة إلى الصور والتغريدات التي انتشرت، وكل ذلك ساعد في انتقاله من الزمالك إلى الأهلي»