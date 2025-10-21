نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الهلال السعودي يتقدم على السد بثنائية نظيفة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على نظيره السد القطري بهدفين دون رد، ضمن أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانطلقت أحداث مباراة الهلال السعودي ضد السد القطري، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا.

أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد السد في دوري الأبطال

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق الهلال السعودي، من أجل تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 25 من الشوط الأول، سجل اللاعب يوسف أكتشيشيك الهدف الأول لصالح فريق الهلال السعودي.

وأضاف خاليدو كوليبالي مدافع فريق الهلال الهدف الثاني في مرمى السد القطري عند الدقيقة 40 من الشوط الأول بأسيست من روبين نيفيز.