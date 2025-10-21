نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. بث مباشر مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، إلى ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026. اللقاء يُعد من أقوى مواجهات الجولة، إذ يجمع بين أسلوب الكرة الإنجليزية الهجومي والطابع الإسباني المنظم الذي يميّز فريق العاصمة مدريد.

يخوض آرسنال المباراة بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة لمواصلة تصدر مجموعته، حيث قدّم الفريق بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا أداءً مميزًا في الجولتين الماضيتين بفضل تألق نجومه مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد وجابرييل جيسوس. الفريق اللندني يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في الصدارة قبل خوض الجولات الحاسمة المقبلة.

أما فريق أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييغو سيميوني، فيدخل اللقاء بطموح العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادل مثير في الجولة الماضية، ويراهن على خبرة لاعبيه في المباريات الأوروبية مثل أنطوان غريزمان وألفارو موراتا وكوكي. الفريق الإسباني يعتمد على أسلوبه الدفاعي المنظم مع التحول السريع للهجوم، على أمل خطف الفوز من ملعب صعب مثل الإمارات وإحياء فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد

تنطلق صافرة بداية المواجهة المنتظرة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الفريق اللندني، وسط حضور جماهيري كبير ودعم قوي من جماهير "المدفعجية".

ترتيب آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

يدخل آرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد أداء قوي في الجولتين الماضيتين، فيما يسعى أتلتيكو مدريد لتعويض نتائجه السابقة، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط فقط، ويطمح لتحقيق فوز يعيد له الأمل في المنافسة على التأهل للدور التالي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد

من المقرر أن تُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر قناة beIN Sports 3، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء يقدمها نخبة من نجوم الكرة العالمية.

استعدادات الفريقين للمواجهة

ويخوض آرسنال اللقاء بطموح تحقيق العلامة الكاملة ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية، في حين يأمل أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني في استعادة توازنه والعودة للمنافسة بقوة على بطاقات التأهل.