نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة برشلونة وأولمبياكوس يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة برشلونة وأولمبياكوس يلا شوت اليوم

لقاء دوري الأبطال بين Barcelona vs Olympiacos اليوم، مشاهدة برشلونة وأولمبياكوس يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية اليوم نحو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة، حيث تُقام مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الإثارة والندية، ويترقبه جمهور البلوغرانا بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الدوري المحلي والقاري. يبحث الفريق الكتالوني عن فوز يعيد له الثقة ويضعه على الطريق الصحيح نحو التأهل للدور القادم، بينما يسعى أولمبياكوس لتحقيق مفاجأة مدوية خارج الديار.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبياكوس بث مباشر يلا شوت بجودة عالية

يمكن للجماهير متابعة مباراة برشلونة وأولمبياكوس اليوم بث مباشر عبر خدمة beIN Sports HD 1 التي تنقل اللقاء حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق المبدع خليل البلوشي، الذي سيمنح المواجهة طابعًا حماسيًا ومميزًا. كما يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبياكوس عبر تطبيق TOD أو منصة beIN CONNECT، والتي تتيح البث المباشر بجودة عالية دون تقطيع لعشاق الكرة الأوروبية.

بث مباشر مشاهدة برشلونة وأولمبياكوس يلا شوت

تأتي المباراة في توقيت مهم جدًا للبرسا، إذ يسعى الفريق إلى تجاوز آثار الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية، وتحقيق فوز معنوي قبل الكلاسيكو الإسباني المرتقب أمام ريال مدريد نهاية الأسبوع.

برشلونة وأولمبياكوس يلا شوت بث مباشر.. موقف الفريقين في جدول دوري الأبطال

برشلونة يدخل لقاء اليوم وهو يحتل المركز السادس عشر في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط جمعها من فوز واحد وخسارة، حيث تمكن من التغلب على نيوكاسل يونايتد بصعوبة، قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في مباراة مثيرة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.

أما أولمبياكوس فيدخل المباراة بنقطة وحيدة بعد تعادل سلبي في الجولة الأولى وخسارة أمام آرسنال بثنائية نظيفة، ليجد نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبياكوس اليوم بث مباشر يلا شوت دون تقطيع

تبدأ مباراة برشلونة وأولمبياكوس اليوم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:45 بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة beIN Sports 1 HD بتعليق خليل البلوشي. المباراة تُقام على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (مونتجويك سابقًا)، وهو الملعب المؤقت الذي يخوض عليه برشلونة مبارياته هذا الموسم لحين الانتهاء من أعمال تطوير ملعب كامب نو.

يُدير اللقاء طاقم تحكيم سويسري بقيادة الحكم الدولي أورس شنايدر، في حين ينتظر عشاق برشلونة أن يقدم الفريق عرضًا قويًا يعوض جماهيره عن تذبذب النتائج في الأسابيع الماضية.

بث مباشر برشلونة وأولمبياكوس يلا شوت.. الغيابات والتشكيل المتوقع

يدخل برشلونة اللقاء في ظل غيابات عديدة تضرب صفوفه، أبرزها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، واللاعب الشاب بابلو جافي، إضافة إلى الحارس مارك أندريه تير شتيجن، والجناحين رافينيا وفيران توريس، والمدافع كريستينسن.

من المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني هانسي فليك على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى إيناكي بينيا في الدفاع بالدي – كوندي – أراوخو – كانسيلو في الوسط دي يونغ – بيدري – غوندوان في الهجوم لامين يامال – جواو فيليكس – فيتور روكي

أما أولمبياكوس، بقيادة الإسباني المخضرم خوسيه لويس مينديليبار، فمن المرجح أن يبدأ اللقاء بتشكيلة تضم المغربي أيوب الكعبي في خط الهجوم، إلى جانب كوستا وفورتونيس في صناعة اللعب.

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبياكوس بث مباشر اليوم

تاريخيًا، يمتلك برشلونة سجلًا مميزًا أمام الفرق اليونانية في أوروبا، حيث لم يخسر أي مواجهة على أرضه أمام الأندية القادمة من اليونان، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه المباراة. آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في موسم 2017-2018 عندما فاز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو.

من جهته، يدخل أولمبياكوس اللقاء وهو يعاني من عقم تهديفي واضح في دوري الأبطال، حيث فشل في التسجيل خلال أول جولتين، كما أن نتائجه خارج ملعبه في البطولة الأوروبية عادة ما تكون ضعيفة. ومع ذلك، يأمل مدربه مينديليبار أن يحقق نتيجة إيجابية ترفع من معنويات الفريق قبل استكمال مشواره القاري.

مباراة برشلونة وأولمبياكوس بث مباشر يلا شوت.. أجواء مثيرة قبل الكلاسيكو

تمثل مواجهة اليوم اختبارًا مهمًا لمدرب برشلونة هانسي فليك، الذي يسعى لتثبيت أقدامه مع الفريق بعد بداية متذبذبة في الدوري الإسباني ودوري الأبطال. الفوز اليوم سيكون بمثابة رسالة قوية لجماهير النادي قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

الجماهير الكتالونية تترقب أداء الشاب لامين يامال الذي أصبح أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، كما ينتظر الجميع عودة بيدري وجوندوجان لتقديم مستوى مميز في خط الوسط.

رابط مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وأولمبياكوس اليوم

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأولمبياكوس بث مباشر يلا شوت من خلال القنوات الناقلة على beIN Sports HD 1 أو عبر خدمة TOD App لمن يمتلك اشتراكًا رسميًا. كما يمكن متابعة اللقاء من خلال تغطية مباشرة دقيقة بدقيقة على مواقع “يلا شوت”، “كورة لايف”، و“كورة أون لاين”.

مباراة اليوم لا تقتصر على ثلاث نقاط فحسب، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لشخصية برشلونة الأوروبية، في حين يبحث أولمبياكوس عن أول فوز يعيده إلى المنافسة في مجموعته الصعبة. كل الأنظار ستتجه الليلة إلى ملعب مونتجويك، حيث الإثارة الأوروبية في أبهى صورها.