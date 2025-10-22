نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل عقده اللاعب مع الزمالك قبل رحيله.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" زيزو موكلي منذ تواجده في الزمالك، ووالده هو وكيله والثنائي قعدوا معي لمعرفة تفاصيل أزمته مع الزمالك".

وتابع:" والد زيزو هو من يتعامل معي ورقيًا في قضية نجله مع الزمالك، وصورتي مع زيزو داخل الزمالك، أدمن صفحته نزلها بالخطأ ولم أقصد ذلك".

وشدد:" لم أتحدث مطلقًا لاي وسيلة إعلامية في قضية زيزو، وأحترم عبدالواحد السيد لأنه يتحدث باسم الزمالك لأن كان مدير كرة ولكني أتحدث بالمستندات، وعقد اللاعب يوجد في البند السادس شروط إضافية تم الاتفاق بين النادي واللاعب عليها وتعتبر هذا الشروط جزء ومكملة للعقد".

وشدد:" البند الخامس يصرف للاعب مبلغ قدره 20 ألف جنيه شهريًا، ويحصل اللاعب على 666 ألف، في حالة التتويج بالدوري، كما يحصل اللاعب على مبلغ وقدرة مليون و33 ألف جنيه في حالة التتويج بالكونفدرالية".

وأضاف: راتب اللاعب مع الزمالك في 3 سنوات 55 مليون جنيه، مقسمة على 3 سنوات 15 أول موسم، و20 في الموسم الثاني، و20 في الموسم الثالث".

وأتم:" زيزو لم يحصل على أي مقابل مادي من الزمالك في الـ3 سنوات، وهذا ما قدمنا في اتحاد الكرة، وفي حالة حصوله على أي مبلغ كان سيوقع على إيصال".

