الرئيس السيسى يبدأ نشاطه فى بروكسل بلقاء ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل- صباح اليوم الأربعاء- الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

ووصل الرئيس السيسى- بسلامة الله- إلى المطار العسكري في بروكسل- مساء الثلاثاء-وذلك في مستهل زيارته إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى مساء اليوم-الأربعاء- حيث كان في استقباله لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الاوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل.