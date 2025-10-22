نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ40 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، أن المحكمة حددت يوم السبت القادمة جلسة للنظر في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الخاصة بالامتحانات.

أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ40 مليون جنيه

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" من المستحيل أن أقاضي الأهلي، وكنت محامي عبدالله السعيد وقمت برد 40 مليون جنيه لاتحاد الكرة، كان حصل عليهم من الزمالك بعد التوقيع أثناء تواجده مع الأهلي، وتم تسليم المقابل المادي (كاش) ومسؤول الزمالك طلب عد الفلوس".

وتابع:" عبدالله السعيد، حصل على الـ40 مليون جنيه كاش من الزمالك، واحضر مكنة وعد المقابل المادي ثم وقع علة عقود الانضمام للزمالك، وعقب الأزمة لم أدخل في نزاع ضد الأهلي، وأنا على تواصل بشكل دائم مع اللاعب".

وعن قضية رمضان صبحي:" تم تحديد جلسة يوم السبت القادم لقضية رمضان صبحي الخاصة بالامتحانات، ولم تحدد المحكمة حضور اللاعب من عدمه، ولن أتحدث في القضية لأنها متداولة في القضاء، واللاعب خرج بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة القضية".

وأردف:" رمضان صبحي ابني مثل كهربا وحسين الشحات، وهو من تحدث معي لتولي القضية".

