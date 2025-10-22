نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: سيد عبدالحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجة إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري لـ سيد عبدالحفيظ.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب بقطر يواجه أزمة بسبب ارتباط بيراميدز بمباراة في كأس الإنتركونتينتال ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع:" حلمي طولان طلب من هاني أبوريدة الضغط على الكاف لتعديل مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا".

وشدد:" محمود الخطيب شبه تواصل لقرار بإسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات للمشاركة في السوبر المصري لسيد عبدالحفيظ، حتى يعلم الجميع أنه هو المسؤول عن الإشراف على فريق الكرة خاصة وأنه سيكون تم الانتهاء من الانتخابات".

وأضاف:" محمود الخطيب، سيختفي من الأهلي عقب الانتخابات، وسيد عبدالحفيظ سيكون رئيس بعثة الأهلي في الإمارات، وفي حالة التتويج باللقب ستكون بداية قوية جدا لعبدالحفيظ ووليد صلاح الدين".

