بث مباشر.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري بحثًا عن الصدارة من جديد.. يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمارد الأحمر في مشوار المنافسة على الصدارة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل قناة ON Time Sports 1 أحداث المباراة بثًا مباشرًا بتعليق المعلق الرياضي بلال علام، حيث تمتلك شبكة أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الممتاز.

طموحات الفريقين في المباراة

يدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب، مستفيدًا من تعثر الزمالك وغيابه عن الجولة الحالية. كما يسعى المدير الفني توروب إلى تأكيد انطلاقته المحلية القوية بعد الفوز الأخير على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل، يأمل فريق الاتحاد السكندري في تحقيق مفاجأة إيجابية أمام حامل اللقب، سواء بالفوز أو على الأقل اقتناص نقطة ثمينة تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

موقف الفريقين قبل المباراة

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، ما يزيد من أهمية اللقاء للفريقين على حد سواء.