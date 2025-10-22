نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 نحو استاد سانتياجو برنابيو، الذي يستضيف القمة الأوروبية بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش، في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع والعشرين برصيد نقطتين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري الأبطال

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري الأبطال

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD1.