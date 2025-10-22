أخبار اليمن : حفريات الاحتلال تُهدد المسجد الأقصى بالانهيار

حفريات الاحتلال تُهدد المسجد الأقصى بالانهيارحذرت محافظة القدس من مواصلة سلطات العدو الإسرائيلي الأعمال الحفرية حول المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة من القدس.

وحذر مستشار محافظة القدس، معروف الرفاعي، في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من استمرار الأعمال "الإسرائيلية" القديمة الجديدة بالحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، خاصة حفر أنفاق تربط بين عدد من المواقع الاستيطانية، في إطار مخطط لتهويد المعالم التاريخية والإسلامية في القدس القديمة يتعارض مع الشرائع والقوانين.

وأوضح أن هذه الأنفاق تربط بين ما تسميه سلطات العدو "مدينة داود" مرورا بممرات أُنشئت على شكل حوائط حجرية، خاصة أن معظم هذه الأنفاق كانت في الأصل ممرات مائية تاريخية جرى تجفيفها وتحويلها إلى أنفاق ومتاحف وكنس يهودية، ومنها نفق تاريخي كان يُعرف باسم "سوق الجبانة"، حيث حوله إلى مسار سياحي يهودي، وهو ما يهدد البنية التحتية أسفل المسجد الأقصى.

وقال الرفاعي إن "الحفريات قد تُسبب تدمير بعض المعالم الفلسطينية، مثل المنازل الأثرية والمدارس العتيقة، وكذلك التأثير في التربة تحت المسجد الأقصى، ما يهدد استقرار الأساسات.

وأضاف: "الحفريات تفتقر إلى المنهجية العلمية وتعد انتهاكا لقانون الوضع القائم بما يؤكد أنها ذات أهداف سياسية بحتة".

وأكد أن الأنفاق تسعى إلى فرض السيطرة "الإسرائيلية" على المقدّسات في القدس، في خطوة تثير القلق على مستقبل المدينة المقدسة وهويتها الفلسطينية، وهي جزء من مشروع سياسي طويل الأمد يهدف إلى تهويد المدينة القديمة وتغيير معالمها.

ولفت إلى أن الحفريات "الإسرائيلية" تركز على تدمير المعالم الدينية، بما في ذلك أسوار المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به، في محاولة لفرض سيطرة الكيان الإسرائيلي على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مبينا أن سلطات الكيان تهدم المعالم القائمة وتغير الموقع بشكل يتوافق مع الرواية "الإسرائيلية”.

وتنفذ هذه الحفريات بشكل سري أو شبه سري، بعيدا عن أي رقابة دولية، وتؤثر في أسس المسجد الأقصى ومعالمه التاريخية، وتهدد بتقويض استقراره المعماري.

