رئيس الحكومة: نقف على الحياد التام في الانتخابات البرلمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:05 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحافظ على الحياد التام خلال انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرصها على نزاهة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تشمل التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز مقار الاقتراع بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجان تفقدية للوقوف على جاهزية المقار، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة.

وشدد مدبولي على أهمية توفير كل السبل لإنجاح العملية الانتخابية وضمان سيرها بشكل منظم وشفاف.