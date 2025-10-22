نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام وموناكو في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الإثارة في دوري أبطال أوروبا، حيث يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة قوية تجمع بين موناكو الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، على أرضية استاد لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2025-2026.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه الدنماركي توماس فرانك لتحقيق الانتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية، بينما يأمل موناكو في استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي الإيطالي ماركو جويدا، في مواجهة يُنتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين.

ويحتل توتنهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي موناكو في المركز الثامن والعشرين برصيد نقطة وحيدة بعد مرور جولتين.

موعد مباراة توتنهام ضد موناكو في دوري الأبطال

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد موناكو في دوري الأبطال

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر قناة beIN Sports HD3.