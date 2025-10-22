نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سبورتنج لشبونة ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 نحو ملعب جوزيه ألفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يستضيف مواجهة قوية تجمع بين سبورتنج لشبونة البرتغالي ومارسيليا الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل سبورتنج لشبونة اللقاء ساعيًا للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار الثاني له في البطولة، فيما يأمل مارسيليا في العودة بنتيجة إيجابية تبقيه في سباق المنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع عشر سبورتنج لشبونة الذي يمتلك نفس عدد النقاط بعد مرور جولتين.

موعد مباراة سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا في دوري الأبطال

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت عُمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا في دوري الأبطال

يمكنكم متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD6.