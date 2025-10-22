نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الأهلي موعد مباراة فريقها مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز باعتبارها إحدى المباريات التي تحظى بإهتمام كبير نظرا لشعبية الناديين.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

يلتقي الأهلى مع الإتحاد السكندري في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والإتحاد السكندرى

تنقل قناة اون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري مباراة الاهلي والاتحاد السكندري على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء

حسام حسن زعيم مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري.. يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مواجهة جماهيرية بين الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يُجدد تاريخًا طويلًا من الإثارة والتحدي بين الفريقين.

المباراة المرتقبة تأتي لتضيف فصلًا جديدًا في سجل المواجهات التاريخية بين القطبين، إذ لا تُعد مجرد لقاء لحصد النقاط، بل مناسبة تُعيد للأذهان ذكريات وأهداف خالدة صنعها أبرز نجوم الكرة المصرية عبر العقود.

العميد في الصدارة بفارق كبير



يتربع حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الحالي، على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الأهلي والاتحاد السكندري، بعدما سجل 10 أهداف بقميص الأهلي خلال مسيرته، ليبقى اسمه مرتبطًا دائمًا بهذه القمة التاريخية.

الرقم الذي حققه العميد يمثل تحديًا صعبًا لأي لاعب من الجيل الحالي، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.

المثلث الذهبي خلف العميد



يأتي في المركزين الثاني والثالث نجما الجيل الذهبي للأهلي، محمد أبو تريكة برصيد 6 أهداف، وعماد متعب برصيد 5 أهداف، ليكتمل ما يمكن وصفه بـ "المثلث الذهبي" لهدافي القمة.

الماضي والحاضر يتساويان

يتقاسم المركز الرابع كل من مجدي عبد الغني، أحد أبرز نجوم الثمانينات، ومحمود عبد المنعم كهربا نجم الجيل الحالي، برصيد 4 أهداف لكل منهما، في دلالة على استمرار بريق المواجهة بين الماضي والحاضر.

وبينما يترقب الجمهور لقاء الليلة، تبقى بصمة حسام حسن ثابتة في الذاكرة الكروية المصرية كـ«علامة لا تُمحى»، فيما تنتظر الجماهير من أقدام الجيل الحالي كتابة فصل جديد في هذه القصة التي لا تنتهي بين الأهلي والاتحاد السكندري.