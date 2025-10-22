نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة في التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب زاهر أن أشرف بن شرقي سيقود تشكيل الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز ليرفع رصيده إلى 21 نقطة وينفرد مؤقتًا بصدارة الدوري، متقدمًا على سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الأول بـ20 نقطة، بينما يواصل الزمالك والمصري منافستهما على القمة بنفس رصيد الأهلي الحالي.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والإتحاد السكندرى

حسام حسن زعيم مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري.. يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن مواجهة جماهيرية بين الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يُجدد تاريخًا طويلًا من الإثارة والتحدي بين الفريقين.