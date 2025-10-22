نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش أرسنال ضد أتلتيكو مدريد النهارده من غير اشتراك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، إلى ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

بث مباشر هنا مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد النهارده من غير اشتراك

مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل أرسنال اللقاء وهو في قمة مستواه الفني بعد تحقيقه فوزين متتاليين في أول جولتين من البطولة، حيث تفوق على أتلتيك بلباو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-0 في كل مباراة، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ويسعى لمواصلة انتصاراته أمام العملاق الإسباني.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بعد أداء متذبذب في الجولتين الماضيتين، إذ خسر أمام ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 5-1، ليحافظ على آماله في المنافسة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة القمة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات، في مواجهة منتظرة بين مدرستين كرويتين مختلفتين؛ القوة الهجومية الإنجليزية مقابل الانضباط الدفاعي الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبث تحديدًا عبر قناة beIN Sports HD3، مع تغطية تحليلية شاملة تسبق صافرة البداية.

وتُعد المواجهة اختبارًا قويًا للفريقين في سباق التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، حيث يسعى أرسنال لمواصلة الانتصارات وتأكيد تصدره للمجموعة، فيما يأمل أتلتيكو مدريد في العودة بنتيجة إيجابية تُعيد التوازن لمسيرته في البطولة.