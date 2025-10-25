نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مع نظيره بيزا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في إطار منافسات بطولة الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة ميلان القادمة في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان مع نظيره أتالانتا، يوم 28 أكتوبر الجاري الموافق الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وستنطلق صافرة مباراة ميلان مع نظيره أتالانتا، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد أتالانتا في الكالتشيو

والجدير بالذكر أن منصة starplay هي التي تقوم بإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.