مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع إليوت أندرسون قبل كأس العالم

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم الإنجليزي الشاب إليوت أندرسون جذب اهتمام عدد من أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد بدايته القوية في موسم 2025-2026 مع نوتنغهام فورست.

وانتقل أندرسون، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى فورست في يوليو 2024 قادمًا من ناديه الأم نيوكاسل يونايتد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الفترة الأخيرة التي شهدت تحسن نتائجه بشكل لافت.

وخاض أندرسون 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع ستة، ليساهم في إنهاء فورست الموسم في المركز السابع، قبل أن تثار مخاوف من إمكانية بيعه هذا الصيف بسبب قيود الاستدامة المالية (PSR).

إلا أن النادي تمكن من الاحتفاظ بخدماته، ليواصل اللاعب تطوره اللافت، خصوصًا بعد أن منحه المدرب توماس توخيل فرصة الظهور الدولي الأول مع منتخب إنجلترا الشهر الماضي.

وكشف موقع Football Insider أن مانشستر يونايتد وضع أندرسون على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، غير أن مانشستر سيتي بدوره يسعى بقوة لضم اللاعب قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة ذا ميرور البريطانية (15 أكتوبر)، فإن سيتي يجهز عرضًا ضخمًا تبلغ قيمته 75 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أندرسون، وسط منافسة متوقعة من تشيلسي وعدد من أندية القمة الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، يتابع تطور اللاعب عن قرب، ويُعد من أشد المعجبين بقدراته، وقد جعله أحد أهدافه الرئيسية لتدعيم خط الوسط في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن إدارة سيتي ترغب في حسم الصفقة قبل انطلاق كأس العالم 2026، في حين يُقال إن أندرسون نفسه يفضل تسوية مستقبله قبل السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة.

وكان غوارديولا قد أثنى على أندرسون في مارس الماضي بعد مواجهة فورست وسيتي على ملعب "سيتي غراوند"، قائلًا:“إليوت أندرسون لاعب قوي بدنيًا وموهوب للغاية".

ويبدو أن الاهتمام المتزايد بالنجم الإنجليزي الشاب يأتي انعكاسًا لتألقه اللافت مع منتخب بلاده، إذ أصبح من شبه المؤكد أن يكون ضمن قائمة “الأسود الثلاثة” في المونديال، رغم امتلاكه أربع مباريات دولية فقط حتى الآن.

يُذكر أن أندرسون أبدى في وقت سابق إعجابه بلاعب وسط سيتي رودري، معتبرًا إياه صاحب "أعلى ذكاء كروي"، ما قد يزيد من احتمالية ترحيبه بفكرة اللعب إلى جانبه وتحت قيادة غوارديولا في المستقبل القريب.