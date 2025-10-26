نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أسماء رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، تشكيل اللجان النوعية بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات مكاتب اللجان.

وجاءت نتائج تشكيل اللجان على النحو التالي:

اللجنة الدستورية والتشريعية

المستشار جسني عبد اللطيف – رئيسًا (مستقبل وطن)

أحمد محمد حلمي الشريف – وكيلًا (مستقبل وطن)

طارق السيد عبد العزيز – وكيلًا (الوفد)

اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار

أحمد أبو هشيمة – رئيسًا (الشعب الجمهوري)

سحر نصر – وكيلًا (الجبهة الوطنية)

أماني عبد العزيز فاخر – وكيلًا (حماة وطن)

أشرف عبد الغني – أمين سر (العدل)

اللجنة الخارجية والعربية والأفريقية

محمد مصطفى كمال عبد الله – رئيسًا (مستقبل وطن)

عفت السادات – وكيلًا (حزب السادات)

ياسر عبد المقصود – وكيلًا (الجبهة الوطنية)

زاهر محمد هاشم – أمين سر (الشعب الجمهوري)

لجنة الدفاع والأمن القومي

محمد عبد اللاه عبد المولى – رئيسًا (مستقل)

بهي الدين نصر زغلول – وكيلًا (مستقبل وطن)

فهمي عبد الرؤوف كامل – وكيلًا (الجبهة الوطنية)

عصام محمد العزب – أمين سر (مستقبل وطن)

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة

محمد حلاوة – رئيسًا (مستقبل وطن)

السعيد أحمد غنيم – وكيلًا (المؤتمر)

سامح السادات – وكيلًا (الإصلاح والتنمية – تنسيقية)

محمد طارق العكاوي – أمين سر (حماة وطن)

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

أسامة محمد كمال – رئيسًا (مستقبل وطن)

جلال عبد الله القادري – وكيلًا (الجبهة الوطنية)

محمد أحمد عبد الرحمن فرج – وكيلًا (مستقبل وطن)

أحمد حسين صبور – أمين سر (مستقبل وطن)

لجنة الإسكان والإدارة المحلية

أحمد الشعراوي – رئيسًا (حماة وطن)

أكمل فاروق – وكيلًا (مستقبل وطن)

علي السيد كيوان – وكيلًا (مستقبل وطن)

أحمد صبور – أمين سر (مستقبل وطن)

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أحمد نبيل دعبس – رئيسًا (الجبهة الوطنية)

ناجح محمد سيد عبد الفتاح – وكيلًا (مستقبل وطن)

نادر يوسف نسيم – وكيلًا (مستقبل وطن)

أحمد حسين فايق صبور – أمين سر (حماة وطن)

لجنة الشباب والرياضة

أحمد دياب – رئيسًا (مستقبل وطن)

ناجح محمد جلال – وكيلًا (مستقبل وطن)

نادر يوسف هندي – وكيلًا (مستقبل وطن)

غادة أحمد البدوي – أمين سر (حماة وطن)

لجنة الصحة والسكان

هشام سعد الششتاوي – رئيسًا (حماة وطن)

حسين عبد الله عبد العال – وكيلًا (مستقبل وطن)

شريف وديع ناشد – وكيلًا (الجبهة الوطنية)

خالد محمد عبد المنعم قنديل – أمين سر (الوفد)

لجنة الزراعة والري

محمد محمود أبو بكر البطران – رئيسًا (حماة وطن)

جمال أبو الفتوح – وكيلًا (مستقبل وطن)

محمد علاء الدين عبد العزيز – وكيلًا (الإصلاح والتنمية)

محمد إبراهيم شعيب – أمين سر (الجبهة الوطنية)

لجنة حقوق الإنسان

عبد الهادي القصبي – رئيسًا (مستقبل وطن)

صلاح الدين المعداوي – وكيلًا (حماة وطن)

هبة مكرم شاروبيم – وكيلًا (مستقبل وطن)

أميرة صابر – أمين سر (المصري الديمقراطي – تنسيقية)

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

محمد عاطف عمران شريف – رئيسًا (الجبهة الوطنية)

ياسر محمد جلال – وكيلًا (حماة وطن)

أيمن حامد شريف – وكيلًا (مستقبل وطن)

أحمد عبد اللطيف – أمين سر (العدل – تنسيقية)

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

شوقي إبراهيم موسى علام – رئيسًا (الجبهة الوطنية)

محمد سليم عطية – وكيلًا (مستقبل وطن)

محمد طه عليوة – وكيلًا (المصري الديمقراطي)

أحمد السيد تركي – أمين سر (حماة وطن)