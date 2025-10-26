نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصحيح اختبارات شهر أكتوبر داخل المدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح اختبارات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل يتم داخل المدارس نفسها، وذلك وفقًا لتعليمات وتوجيهات الإدارات التعليمية بكل محافظة، لضمان الدقة والانضباط في أعمال التصحيح والمتابعة.

وأوضحت الوزارة أن مسئولية الإشراف على أعمال التصحيح تقع على عاتق الإدارات التعليمية، حيث يتم تشكيل لجان داخل كل مدرسة لمراجعة أوراق الإجابات، على أن تتولى الإدارة متابعة تنفيذ التعليمات بدقة ومراجعة نسب الأداء وتحليل النتائج أولًا بأول.

وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الهدف من هذا التنظيم هو تحقيق العدالة بين الطلاب وتقييم مستوياتهم بصورة موضوعية ودقيقة، بما يضمن قياس نواتج التعلم الحقيقية ومدى استيعابهم للمقررات التي شملها اختبار شهر أكتوبر.

وأضاف المصدر أن أعمال التصحيح داخل المدرسة تتيح سرعة في إعلان النتائج ومتابعة مستوى كل طالب، كما تسهم في تفعيل الدور التربوي للمعلمين داخل مدارسهم وتعزيز التواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن الإدارات التعليمية ستواصل متابعة عملية التصحيح والمراجعة والتجميع داخل المدارس أولًا بأول، لضمان الشفافية ودقة التقييم، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا في موعدها.