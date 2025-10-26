نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مراحل الإنتاج بمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود بالسخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ٍتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراحل الإنتاج داخل مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، وذلك عقب انتهاء فعاليات إعادة تشغيل الشركة.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء دكتور طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد علام، رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، حول مراحل التشغيل والإنتاج داخل المصنع، بدءًا من استلام الفحم البترولي الأخضر وتخزينه في أحواض التخزين المغطاة حديثًا حفاظًا على البيئة وجودة المنتج.

وأوضح رئيس الشركة أن الفحم يتم نقله عبر السيور الناقلة مرورًا بعمليات الكسارات لتوحيد الأحجام، ثم يُخزن في الصوامع المخصصة قبل دخوله أفران التحميص الدوارة التي تعمل عند درجة حرارة تصل إلى 1250 درجة مئوية. وبعد عملية التحميص، يُبرّد الفحم في مبردات خاصة حتى تصل درجة حرارته إلى 90 درجة مئوية، ثم يُخزن في صوامع الفحم المحمص استعدادًا للنقل إلى ميناء التصدير.

وأضاف علام أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًا، على أن تصل إلى هذا المعدل الكامل بعد تشغيل الخط الثاني للإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية وتدعم خطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.