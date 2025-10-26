نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بعد توقف عامين ثمرة جهد وطني منظم لدعم الصناعة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل مصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية (إيجيبت أنود) بعد توقف دام أكثر من عامين، تمثل ثمرة جهد وطني منظم ومتكامل، نُفذ وفق خطة مدروسة ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لإعادة بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمقر الشركة بالمنطقة الاقتصادية في السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

"إيجيبت أنود".. صناعة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

أوضح الوزير أن شركة "إيجيبت أنود" تُعد من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط، وهي الصناعة الأساسية لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية المستخدمة في صناعات استراتيجية مثل الألومنيوم والحديد، التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه الصناعات تقوم على منظومة متكاملة من سلاسل الإمداد والإنتاج، تسهم في تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

خطة شاملة لإعادة التشغيل والتطوير

قال المهندس محمد شيمي إن عملية إعادة التشغيل تمت ضمن برنامج متكامل للتأهيل الفني والإداري، استهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحديث خطوط الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، مع تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء والكفاءة.

وأضاف أن خطة التشغيل تمت وفق جدول زمني محدد يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026، موضحًا أن المرحلة الأولى تضمنت تطوير وحدات الإنتاج والتحميص وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصنع بالكامل.

شراكة استراتيجية مع “بريتش بتروليم”

وأوضح الوزير أن الوزارة عقدت اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع شركة “بريتش بتروليم” في يناير 2025، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالي الصناعة والطاقة، بهدف ضمان الاستدامة التشغيلية والتمويل طويل المدى للمصنع.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، وتعزز من قدرة المصنع على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.

دعم حكومي وثقة دولية في الصناعة المصرية

أشاد المهندس محمد شيمي بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء لقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن رعاية الدولة لملف الصناعات الوطنية كان لها الدور الأكبر في عودة المصنع إلى العمل بعد فترة توقف طويلة.

وقال الوزير إن توقيع الاتفاقية مع "بريتش بتروليم" بمقر مجلس الوزراء، والمتابعة الدقيقة لتنفيذها، يعكسان الثقة الدولية المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، والإدارة الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع أصولها الصناعية.

منصة واعدة للاستثمار والتصدير

أوضح وزير قطاع الأعمال أن المصنع أصبح منصة صناعية جاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية، حيث أبدت شركات إقليمية ودولية اهتمامها بالمشاركة في المراحل المقبلة من التطوير، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في زيادة القدرات التصديرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام مستمرة في تنفيذ برامج التحديث والتطوير بالشركات التابعة، وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة.

الصناعة قاطرة التنمية

أكد الوزير أن ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، موضحًا أن الصناعة ليست مجرد نشاط إنتاجي، بل هي الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.

وفي ختام كلمته، وجّه المهندس محمد شيمي الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي على دعمه المستمر للقطاع الصناعي، كما وجّه التحية للعاملين بالشركة الذين جسدوا بإخلاصهم وإصرارهم قيمة الإنسان المصري كعنصر أساسي في تحقيق النجاح.