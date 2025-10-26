نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجلو ستيلر أبرز المرشحين لخلافة كاسيميرو في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المدير الفني روبين أموريم بحثه عن تدعيمات جديدة لتشكيلة مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز خط الوسط بعد تراجع أداء البرازيلي كاسيميرو وتقدمه في العمر.

وبحسب تقارير إنجليزية، يراقب يونايتد عددًا من الخيارات في هذا المركز، من بينهم نجم كريستال بالاس الشاب آدم وارتون، ولاعب برايتون الموهوب كارلوس باليبا، ضمن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى “الشياطين الحمر”.

وأشار رئيس بالاس ستيف باريش إلى أنه يتوقع انتقال وارتون إلى نادٍ كبير في المستقبل القريب، وسط ترجيحات بأن يكون ملعب أولد ترافورد وجهته القادمة، خصوصًا مع مقارنته المتكررة بالنجم السابق مايكل كاريك لما يتمتع به من قدرة على التحكم بإيقاع اللعب في وسط الميدان.

لكن وارتون ليس الاسم الوحيد المطروح على طاولة الإدارة، إذ كشفت تقارير صحفية أن نادي شتوتغارت الألماني حدد سعر لاعبه أنجلو ستيلر بعد اهتمام متزايد من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

وكان موقع Football Insider قد أشار في الصيف الماضي إلى أن ستيلر جذب أنظار ليفربول أيضًا، بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني وفرض نفسه ضمن عناصر منتخب يوليان ناغلسمان الأساسية في منتخب ألمانيا.

ويُعد ستيلر (24 عامًا) من أبرز لاعبي الارتكاز في “البوندسليغا”، حيث سجل هدفًا وصنع أربعة منذ بداية الموسم، ما جعل قيمته السوقية ترتفع بشكل ملحوظ.

الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرغ أكد أن اللاعب منفتح على خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما حدد شتوتغارت قيمة الصفقة بأكثر من 43 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو)، مما يجعله خيارًا أقل تكلفة مقارنة بوارتون وباليبا.

وفي حال انتقاله، سيكون ستيلر أول لاعب ألماني يرتدي قميص مانشستر يونايتد منذ باستيان شفاينشتايغر، الذي دافع عن ألوان النادي بين عامي 2015 و2017.

ويعاني يونايتد هذا الموسم من ضعف واضح في وسط الملعب، بسبب غياب لاعب قادر على نقل الكرة من الخلف إلى الأمام بسلاسة، ما اضطر المدرب إلى توظيف برونو فيرنانديز في أدوار دفاعية لا تناسب قدراته الهجومية.

وتُظهر الإحصاءات أن ستيلر يحتل المراكز الخمسة الأولى بين لاعبي وسط أوروبا في عدة مؤشرات متقدمة، مثل صناعة الفرص، التمريرات التقدمية، والتمريرات إلى الثلث الهجومي الأخير.

وبفضل عمره الصغير وإمكاناته الفنية العالية، يُنظر إلى ستيلر على أنه مشروع لاعب يمكن أن يشكّل إضافة نوعية طويلة الأمد لصفوف مانشستر يونايتد في السنوات المقبلة.