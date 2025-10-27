نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تودور: أخطاؤنا الفردية وغياب الفاعلية حرمتنا من الفوز على لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر المدرب الكرواتي إيجور تودور عن استيائه بعد خسارة يوفنتوس أمام لاتسيو بهدف من دون رد في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، مؤكدًا أن الأخطاء الفردية وغياب الفاعلية الهجومية كانا السبب الرئيس في الهزيمة.

وأوضح تودور أن الفريق أعدّ للمباراة جيدًا لكنه يواصل دفع ثمن الأخطاء المتكررة، مشيرًا إلى أن التكاتف هو الحل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن لاعبيه افتقدوا التركيز في الثلث الأخير من الملعب رغم اعتماد خطة هجومية بمهاجمين، مؤكدًا أن الفريق يفتقد اللمسة الأخيرة.

كما انتقد أداء كامبياسو أمام إيساكسون واستبدله لضعف التغطية الدفاعية، موضحًا أن مكيني يمتلك القدرة على شغل الجبهة كاملة. وختم بأن التفكير في المستقبل مؤجل، والأولوية الآن لتصحيح الأخطاء واستعادة الانتصارات.