موعد مباراة الأهلي ضد الباطن في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق الأهلي السعودي اختبارًا جديدًا عندما يلتقي مع مضيفه الباطن، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الأهلي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في مختلف البطولات، من أجل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويملك الأهلي تفوقًا واضحًا في تاريخ مواجهاته أمام الباطن، بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين، دون أن يتعرض لأي خسارة.

من جانبه، يسعى الباطن إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف بطاقة التأهل، بينما يدخل الأهلي اللقاء بطموح حسم التأهل مبكرًا ومواصلة طريقه نحو اللقب.

ويُذكر أن الاتحاد يحمل لقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 13 لقبًا.

موعد مباراة الأهلي ضد الباطن

وتنطلق المباراة اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب نادي الباطن، وسط ترقب جماهيري كبير من أنصار الفريقين، لما تحمله المواجهة من طابع تنافسي قوي، خاصة في ظل رغبة الأهلي في تأكيد تفوقه، وطموح الباطن في تحقيق المفاجأة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الباطن

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة Thmanyah 1، التي تقدم تغطية موسعة للحدث تشمل فقرات تحليلية قبل وبعد اللقاء، ومتابعة ميدانية من أرض الملعب لرصد كواليس المباراة وآراء الجماهير.

