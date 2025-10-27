نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والباطن في كأس الملك السعودي 2025 في المقال التالي

تترقب جماهير كرة القدم السعودية والعربية مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم، الاثنين 27 أكتوبر 2025، حين يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره الباطن في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك السعودي لكرة القدم لموسم 2025 – 2026.

موعد مباراة الأهلي والباطن والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والباطن في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

9:00 مساءً بتوقيت السعودية، مصر، العراق، الأردن، قطر، البحرين، اليمن، الكويت، سوريا ولبنان.

8:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

7:00 مساءً بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب.

6:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

رحلة الفريقين نحو ثمن النهائي

نجح فريق الباطن في التأهل إلى هذا الدور بعد مباراة درامية أمام الاتفاق، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليحسمها الباطن بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

أما الأهلي السعودي، فقد حجز مكانه في دور الـ16 بعد فوز كبير على العربي بنتيجة 5-0، في مباراة أظهر فيها "الراقي" تفوقه الهجومي الواضح واستعاد ثقته أمام جماهيره.

الأهلي يدخل بثقة.. والباطن يبحث عن المفاجأة

يدخل أهلي جدة المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد سلسلة نتائجه الإيجابية في مختلف البطولات، حيث لم يتعرض لأي خسارة سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمتلك الفريق عناصر قوية على رأسها المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض بودبوز، والفرنسي آلان سانت ماكسيمان، بجانب الحارس الدولي إدوارد ميندي، ما يجعل الأهلي أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم.

في المقابل، يعيش الباطن فترة صعبة في دوري الدرجة الأولى، إذ لم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن بعد مرور خمس جولات، واكتفى بتعادل وحيد مقابل أربع هزائم، كان آخرها الخسارة الثقيلة أمام جدة بنتيجة (1-4) على ملعبه.

لكن الفريق يطمح إلى تحقيق المفاجأة واستعادة معنوياته أمام العملاق الأهلاوي، مستفيدًا من مباريات الكأس التي لا تعترف بالفوارق الفنية كثيرًا.

أرقام الأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم

يحتل الأهلي السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة، حيث سجل الفريق 8 أهداف واستقبل 4 فقط.

وفي آخر مباراة له بالدوري، فاز الأهلي على النجمة بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ليواصل نتائجه الإيجابية ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي 2025-2026.

التحليل الفني قبل المواجهة

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل هجومي بقيادة فيرمينو وبودبوز وماكسيمان، مع دعم من خط الوسط الذي يقوده الكرواتي فرانك كيسي، في ظل رغبة المدرب الألماني ماتياس يايسله في حسم اللقاء مبكرًا لتفادي المفاجآت.

أما الباطن، فمن المرجح أن يعتمد على أسلوب دفاعي منظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر جناحيه، مستغلًا أي مساحات قد يتركها الأهلي في الخط الخلفي خلال ضغطه الهجومي.

مفاتيح اللعب ونقاط القوة

الأهلي: يمتاز بالسيطرة على وسط الملعب، وسرعة التحول من الدفاع للهجوم، بجانب قدرات هجومية متنوعة من الأطراف والعمق.

الباطن: يعول على تماسك دفاعه وحارس مرماه الذي تألق في ركلات الترجيح بالدور السابق، إضافة إلى سرعة لاعبيه في المرتدات.

تاريخ مواجهات الأهلي والباطن

شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين تفوقًا واضحًا للأهلي، حيث التقيا في 12 مباراة رسمية، فاز الأهلي في 9 منها، مقابل تعادلين وفوز وحيد للباطن.

وسجل الأهلي خلال هذه المواجهات 27 هدفًا مقابل 9 أهداف فقط للباطن، ما يعكس فارق القوة والخبرة بين الفريقين.

أهمية المباراة لكلا الفريقين

بالنسبة إلى الأهلي، الفوز اليوم يعني الاستمرار في المنافسة على لقب الكأس الذي يعد هدفًا رئيسيًا للنادي هذا الموسم إلى جانب الدوري، كما يمثل فرصة لإراحة بعض العناصر في حال حسم المباراة مبكرًا.

أما الباطن، فالمباراة تعد فرصة ذهبية لإعادة الثقة للاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري الدرجة الأولى، كما أن الإطاحة بعملاق مثل الأهلي ستمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

التوقعات والنتيجة المحتملة

استنادًا إلى أداء الفريقين في الأسابيع الأخيرة، تبدو الكفة تميل بوضوح إلى الأهلي الذي يعيش حالة استقرار فني ومعنوي كبيرة، في حين يواجه الباطن صعوبات دفاعية واضحة.

ومن المتوقع أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3-0 أو 3-1، ليواصل مشواره نحو ربع نهائي الكأس بثقة واقتدار.