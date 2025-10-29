نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رحيل الفلسطيني وسام أبو علي أحدث فجوة كبيرة في هجوم الأهلي.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: رحيل وسام ابو علي احدث فجوة كبيرة في الهجوم والأهلي لم يستطيع تعويضه حتى الآن.

وأضاف: جراديشار لم يعوض رحيل وسام أبو علي، وقناعاتي وما نراه في الملععب أن جراديشار ليس بمستوى فريق كبير بحجم النادي الأهلي

وتابع: محمود حسن تريزيجيه لم يستعيد مستواه المعروف منذ انضمامه للنادي الاهلي، وحاليا أحمد سيد زيزو يقدم مجهود وتأثيره أفضل من تريزيجيه.

وأردف: ما فائدة عرضيات أحمد سيد زيزو في ظل عدم وجود مهاجم قناص، ومحمد شريف وجراديشار أقل من الاهلي.

