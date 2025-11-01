العالم اليوم - فرحة عارمة في أقاليم المغرب الجنوبية بعد قرار مجلس الأمن

انتم الان تتابعون خبر فرحة عارمة في أقاليم المغرب الجنوبية بعد قرار مجلس الأمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - عاشت أقاليم المغرب الجنوبية، مساء الجمعة، أجواء استثنائية احتفالا باعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يكرس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار واقعي وقوي للحل النهائي للنزاع حول الصحراء.

وفور الإعلان الرسمي عن القرار، توجهت حشود غفيرة من المواطنين إلى الشوارع الرئيسية لعدة مدن في جنوب المملكة، خصوصا العيون والداخلة والسمارة وبوجدور، للتعبير عن فرحتهم الجماعية العارمة بهذا "الانتصار الدبلوماسي التاريخي".

وشارك في هذه الاحتفالات مختلف فئات المجتمع من رجال ونساء وأطفال، إلى جانب عدد من الأعيان والمنتخبين وشيوخ القبائل وفعاليات المجتمع المدني، الذين أكدوا أن هذا القرار يشكل "منعطفا تاريخيا في مسار تكريس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

وعبّر عدد من المواطنين عن اعتزازهم الكبير بهذه المرحلة الجديدة، مشيدين بحكمة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي بذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي.

واستمرت مظاهر الفرح والاحتفال في أقاليم المغرب الجنوبية حتى وقت متأخر من الليل، وسط ترديد الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية والأهازيج التراثية، في تعبير صادق عن عمق الانتماء للوطن والتشبث الراسخ بوحدته الترابية.

ولم تقتصر الاحتفالات على الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث خرجت أعداد كبيرة من المغاربة في مختلف مدن وأقاليم البلاد إلى الشوارع احتفالا بتصويت مجلس الأمن، الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية.

وأعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.

وقال العاهل المغربي في كلمة: "الأمم المتحدة اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".