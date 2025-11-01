جنوى يعلن إقالة مدربه باتريك فييرا

جنوى يعلن إقالة مدربه باتريك فييراأعلن نادي جنوى الإيطالي، اليوم إقالة المدرب الفرنسي باتريك فييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر النادي في بيان له أنه قرر انهاء التعاقد مع المدرب بعد سلسلة من النتائج السلبية موجها الشكر له وجهازه الفني المعاون.

وكان فييرا تولى تدريب جنوى في نوفمبر 2024، لكنه عجز عن تحقيق أي انتصار مع الفريق في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وعند توليه المهمة، كان جنوى يحتل المركز السابع عشر في الدوري الإيطالي، وتمكن فييرا من قيادة الفريق إلى بر الأمان بعد أن حقق 8 انتصارات و9 تعادلات في 26 مباراة الموسم الماضي، ليُنهي الفريق المسابقة في المركز الثالث عشر.

لكن هذا الموسم كان مغايرا تماما، إذ لم يحقق جنوى سوى انتصارين فقط في كأس إيطاليا، بينما خسر 6 مباريات من أصل 9 في الدوري، من بينها 5 هزائم في آخر 6 مواجهات.