فوز محمد مجاهد برئاسة لجنة الشباب والرياضة وسويلم والتلاوى وكيلين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز النائب محمد مجاهد عضو المجلس عن حزب حماة الوطن برئاسة اللجنة.

كما فاز النائبان ثروت سويلم، والنائب سامر التلاوي بمنصب وكيل اللجنة، وفازت النائبة شذي حبيب بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 “الرئيس - الوكيلين - أمين السر”، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.