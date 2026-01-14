سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، أن رئيس حزب الجبهة الوطنية، أخطره باختيار النائب سليمان وهدان ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب.

وتنص المادة ١٠٥ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. كما يتعين على الحزب أو الائتلاف إخطار رئيس المجلس كتابةً بأي تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثه."