وكيل «اتصالات النواب» عقب انتخابه: التحول الرقمي أولوية ودعم التشريعات الحديثة هدفنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - أعرب النائب محمود حسين طاهر، عضو مجلس النواب، عن سعادته عقب انتخابه رسميًا وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل فرصة لتعزيز دور اللجنة في تطوير التشريعات الرقمية والارتقاء بقطاع الاتصالات في مصر.

وقال طاهر، في بيان له، إن اللجنة تمثل منصة مهمة لصياغة التشريعات التي تدعم التحول الرقمي وحماية البيانات، مع التركيز على بناء بيئة تشريعية تشجع الابتكار وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن من أولوياته العمل على دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يضمن سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية في الاتصالات، مثل شبكات الجيل الخامس، وتطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف المحافظات.

وأوضح النائب محمود حسين طاهر، أن دوره كوكيل للجنة سيكون مكملاً لرئيس اللجنة في تنسيق جهود الأعضاء، ومتابعة تنفيذ الخطط التشريعية، والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توافق التشريعات مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة القوانين المتعلقة بالإنترنت والاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية ويحفز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

واختتم محمود حسين طاهر تصريحاته بالتأكيد على التزامه بالشفافية وفتح قنوات الحوار مع المواطنين والخبراء، لضمان أن تكون التشريعات المتبناة متوازنة وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدعم التحول الرقمي في مصر.