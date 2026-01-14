1457 دار نشر من 83 دولة.. وزير الثقافة: دورة غير مسبوقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - استعرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، استعدادات الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المزمع إقامتها في الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، كما تضم فعاليات ثقافية وفنية تصل إلى 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا وأكثر من 1500 مثقف ومبدع.

وتستعرض الدورة شخصيات بارزة، منها الكاتب نجيب محفوظ شخصية المعرض، والفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، فيما تحل رومانيا ضيف شرف، مع برنامج ثقافي يضم ندوات وموائد مستديرة حول العلاقات الثقافية.

كما أعلن الوزير عن مبادرات لتحسين تجربة الزوار، تشمل تخفيض تذاكر مصر للطيران بنسبة 20% للزائرين، وإطلاق خدمة WiFi مجانية وتقديم حلول رقمية مبتكرة للعارضين، بما يعكس رؤية المعرض للتحديث الرقمي والتجربة المتكاملة.

وأكد هنو أن المعرض يستهدف مختلف الفئات العمرية مع تركيز خاص على الشباب، الذين يمثلون نحو 80% من جمهور المعرض، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، لافتًا إلى أن تزامن المعرض مع افتتاح المتحف المصري الكبير يمنحه مكانة خاصة ويبرز الهوية الثقافية والتاريخية لمصر.