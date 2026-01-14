الخزانة الأمريكية: فروع الإخوان في مصر استغلت التوترات الإقليمية لزعزعة الاستقرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 04:23 مساءً - أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية بيانًا يوضح أسباب قرار الرئيس دونالد ترامب بتصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان رسميًا كمنظمات إرهابية.

وأكدت وزارة الخزانة أن جماعة الإخوان في مصر صنفت إرهابيًا عالميًا وفق الأمر التنفيذي 13224، حيث قدمت دعمًا ماليًا وماديًا وتقنيًا لجماعات عنف وتطرف، مستغلة التوترات الإقليمية لتقويض الحكومة المصرية وزعزعة استقرارها، مقابل تمويل من جماعات متطرفة.

وأشار البيان إلى فروع عدة صنفت إرهابية، منها:

تنظيم الجهاد الإسلامي: تأسس في السبعينيات كفرع عنيف من الإخوان، واندمج لاحقًا مع تنظيم القاعدة.

الجماعة الإسلامية: أنشطتها تضمنت دعم العنف والإرهاب، وكان من أبرز قادتها الروحيين عمر عبد الرحمن.

حركة حسم: متهمة بتنفيذ اغتيالات وهجمات منذ 2015، منها محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة.

تنظيم لواء الثورة: متهم باغتيال قائد الفرقة المدرعة التاسعة وتفجير مركز تدريب للشرطة في طنطا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن فروع الإخوان تدعي أنها منظمات مدنية شرعية، لكنها تدعم سرًا الجماعات الإرهابية وتشارك في أنشطة عنف ضد الحكومة المصرية ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.