سكاتك النرويجية تستهدف زيادة استثماراتها في تحلية المياه ومراكز البيانات الخضراء بمصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 04:59 مساءً - محمد أحمد _ التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيريك هوسيم سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، وتيرجي بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لبحث خطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصري، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة.

حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستعرض اللقاء مشروعات التعاون القائمة بين الدولة وشركة «سكاتك» في مجال الطاقة الشمسية، ودورها في دعم جهود مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستهدف بحلول عام 2030.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وبنية أساسية قادرة على استيعاب مشروعات كبرى في هذا المجال.

وأشار الخطيب، إلى حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم خطط الشركات العالمية الرائدة للتوسع في السوق المصري، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها.

وأوضح الوزير، أن اللقاء تناول خطط «سكاتك» لزيادة وتنويع استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وإنشاء مراكز بيانات خضراء تعتمد على مصادر نظيفة للطاقة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم التوجه نحو التحول الرقمي وتقليل البصمة الكربونية.

وأشار الي دعم الوزارة لتوجهات الشركة الاستثمارية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة، وضمان سرعة الإجراءات، بما يسهم في تحويل هذه الخطط إلى مشروعات قائمة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الشركات النرويجية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

بيلسكوج: مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستثمارات سكاتك في الشرق الأوسط وأفريقيا

بدوره، أعرب تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك»، عن تقدير الشركة للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل وضوح الرؤية الحكومية وتوافر فرص واعدة في مجالات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء.

